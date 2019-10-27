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أخبار العالم

لتعزيز التسامح ومواجهة الإرهاب.. رئيس البرلمان الإثيوبي يلتقى الجروان

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:33 م
جانب من اللقاء أثناء
جانب من اللقاء أثناء تسلم رئيس البرلمان الدرع
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مــيــــــــــس رضــــــــــــا
التقى " تاغسي جافو" رئيس البرلمان الإثيوبي الدكتور أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام والوفد المرافق له وذلك بمقر البرلمان في أديس أبابا.

ورحب رئيس البرلمان الإثيوبي خلال اللقاء برؤساء هيئة البرلمان الدولي للتسامح و السلام برئاسة الجروان معربا عن شكره لاختيار جمهورية إثيوبيا الديمقراطية لاستضافة أعمال الجلسة الرابعة للبرلمان خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الحالي.

وأشاد رئيس البرلمان الأثيوبي بأهداف المجلس ومبادراته والقيم الإنسانية والأخلاقية التي يسعى إلى غرسها في نفوس الشباب وعقولهم على المستوى العالمي.

وأكد استعداده لدعم المجلس والتعاون معه في تحقيق برامجه واستراتيجياته لتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح والتسامح في مواجهة الإرهاب والتطرف 
والتمييز العرقي والديني.

من جانبه قدم أحمد بن محمد الجروان خلال اللقاء درعا لرئيس البرلمان الإثيوبي واستعرض دور المجلس وأخر أعماله وجهوده في المجالات التعليمية والأكاديمية والبرلمانية والتي تستهدف نشر قيم التسامح وثقافة السلام حول العالم.
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