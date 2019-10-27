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محافظات

رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:37 م
رئيس مدينة الخصوص
رئيس مدينة الخصوص
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إبراهيم الهوارى
شارك محمد فرحات رئيس مجلس مدينة الخصوص ، عمال النظافة خلال قيامهم بتنظيف شارع ومحيط مجلس المدينة حيث "كنس" بنفسه احد الشوارع، لحثهم على العمل وأهميته وضروة العمل بضمير واجتهاد ليكون في أحسن صورة.

وعلق رئيس المدينة ، أنه أراد توصيل رسالة للعمال للعمل بضمير ، مشيرا إلى أنه جعلهم يشاهدونه وهو يكنس منطقة بالمجلس وينظفها كما لو كان في منزله ليعبر للعمال بطريقة عملية ما يجب ان يكون عليه العمال المصريين.

واضاف فرحات أنه يولي اهتماما خاصة للنظافة وأنه يحاول رفع التراكمات الموجودة منذ سنوات داخل المدينة، لإرضاء المواطن وتنفيذا لتعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

واشار الى أن المحافظة أعدت خطة لتطوير المدينة تتضمن رفع تراكمات القمامة ودهان الأرصفة والأعمدة، بالإضافة إلى تطوير الميادين والأنفاق والقضاء على الإشغالات، وكذلك وجه بتجميل الشوارع والميادين وإضاءتها وتشجيرها وعمل نافورات لكي تظهر الشكل الحضاري والجمال للمدينة.
رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور
رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور
رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور
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رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور