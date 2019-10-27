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تعليم

فى زيارات مفاجئة.. وزير التعليم العالي يتفقد عددا من المعاهد التعليمية بالقاهرة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:40 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المعاهد
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قســم التعليم
قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صباح اليوم، الأحد، بزيارات مفاجئة لكل من معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، ومعهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى، والمعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية؛ وذلك بهدف الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمعاهد الحكومية والخاصة التابعة للوزارة.

وخلال الزيارة، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمى على ضرورة تزويد المعاهد بأحدث الإمكانيات، وتوفير كل ما يلزم لتسهيل العملية التعليمية والتدريبية للطلاب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مطالبا بتجهيز قاعات المحاضرات بأحدث الأجهزة، وتطوير المعامل، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار المدرجات وقاعات الدراسة؛ للاطمئنان على انتظام سير المحاضرات، واستمع لآراء الطلاب وانطباعاتهم حول العام الدراسي الجديد، ومستوى الخدمة التعليمية التي تقدم لهم داخل تلك المعاهد.

وشدد الوزير على ضرورة منع التدخين داخل المعاهد، مطالبا القائمين على إدارة المعاهد بتذليل جميع العقبات التى قد تعيق سير العملية التعليمية للطلاب.

وخلال تلك الزيارات، حث الوزير الطلاب على أهمية التحصيل العلمي والارتقاء بقدراتهم؛ للتمكن من الحصول على فرص عمل مناسبة لهم بعد تخرجهم، مطالبًا بالتواصل مع الوزارة، من خلال قطاع التعليم بالوزارة المشرف على المعاهد العالية، لإبداء مقترحاتهم بشأن الارتقاء بأداء العملية التعليمية.

كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار على استمرارية متابعته وزياراته الميدانية المفاجئة لجميع المعاهد والجامعات خلال الأيام المقبلة؛ للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية.

كما اطمأنَّ الوزير على وجود خطة بتلك المعاهد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، والتزام المعاهد بها، وذلك خلال تفقده للمسارح والملاعب الرياضية، مؤكدًا دور هذه الأنشطة في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.
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