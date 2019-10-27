عضو مجلس الإمارات للإفتاء: داعش أثارت عاطفة الشباب بالفتوى فخدعتهم وتسببت في إزهاق أرواحهم.. والآراء الشاذة هددت أمن المجتمعات واستقرارها.. وظهور غير المختصين على الفضائيات أحدث الفتن

عضو مجلس الإمارات للإفتاء الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد:



استقرار الفتوى بدبي جعلها مقصد كل إنسان يريد العيش السعيد داعش أثارت عاطفة الشباب بالفتوى فخدعتهم وكانت سببًا لإزهاق أرواحهم لا بأس من مناقشة الفتاوى عبر الفضائيات إذا كان القائم عليها مؤهلا





خلال زياراته لمصر التقى "صدى البلد" الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عضو مجلس الإمارات للإفتاء، للحديث معه حول دور الفتوى في استقرار المجتمعات، وكيف تسير عملية الإفتاء بالإمارات العربية المتحدة، وتستطلع رأيه حول أبرز المسائل الدينية المعاصرة.





يقول الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، إن الفتوى تؤدى إلى استقرار المجتمعات، ومن الممكن أن تحدث بها أيضًا حالة من الاضطراب والقلق.





أضرار الفتاوى الشاذة





وأوضح "الحداد" في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن ما نراه من مجتمعات أصابها الخلل والذلل كان مصدرها فتاوى شاذة لا مقاصدية وغير ناضجة تمامًا، فأثرت سلبًا على هذه المجتمعات، وهددت أمنها واستقرارها.





وذكر أن السبب في ذلك يرجع إلى صدورها عن غير مؤهلين لها بضعف علمهم وخبراتهم الدينية وعدم إدراكهم لمقاصد الشريعة الإسلامية وأصولها الفقهية.





تصدر للمتخصصين للفتوى





وعلى الجانب الآخر بين أنه إذا كانت الفتاوى صادرة عن أهل اختصاص على دراية كبيرة بمقاصد الشريعة السمحة والفكر الأصولي، فإنهم يؤثرون إيجابًا على المجتمعات الإسلامية.





جهود المؤسسات لضبط الفتاوى





وأشاد في هذا الإطار بما تشهده مصر من استقرار وأمان على الصعيد العام، وبالجانب الديني الذي يشهد استقرارًا أيضًا وضبطًا لعملية الفتوى، مشيرًا إلى أن الرئاسة العالمية للفتوى برئاسة مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام لها دور كبير في ذلك، وأن لأمانة الفتوى العامة لدور الإفتاء في العالم جهودًا إيجابية على استقرار المجتمعات الإسلامية والعربية بعد أن كادت تعصف به التيارات المتشددة والفتن.





وذكر أن الفتوى تأصل لاستقرار المجتمع بشكل أساسي في ضوء شرع الله والنظام السائد والمصلحة العامة للدولة وللناس.





حال الفتوى بالإمارات





ونوه بأن الإمارات عامة ودبي خاصة مستقرة استقرار لا نظير له في ضبط عملية الفتوى.





وتابع: "أصبحت مقصد كل إنسان يريد العيش السعيد الراقي نظرًا لاستقرارها دينيًا واقتصاديًا وأمنيًا ونظاميًا وغير ذلك من الجوانب الحياتية الأخرى".





وواصل أن إدارة عملية الفتوى في دبي تسير بشكل غاية في الحضارة، مبينًا أنه مسؤول عن الفتوى في دبى منذ ٢٠ سنة، وقبل ذلك كان هناك مفيتين وعلماء لهم دور أساسي في ضبط عملية الفتوى بالإمارات المتحدة.





واختتم أن كل ما يتعلق بالشؤون الدينية بدبي يسير وفق ما يرضي الله - عز وجل- مراعين في ذلك الوجهة الشرعية النظرية والمقاصدية التي أصلت لهذا الاستقرار وهذه الطمأنينة للناس أجمعين.





مناقشة الفتاوى عبر الفضائيات





وعلى صعيد آخر أشار مدير إدارة الإفتاء بدبي إلى أنه لا بأس من مناقشة الفتاوى عبر الفضائيات إذا كان القائم عليها مؤهلا ومن ذوي الاختصاص، مبينًا أن ذلك يفيد الناس وينفعهم كثيرًا.





واستكمل أنه ينبغي على المسؤول عن هذا الأمر أن يهتم بالمسائل الفقهية البحتة التي لا تتغير باختلاف الزمان والمكان أو الأعراف والعادات كأمور العبادات والمعاملات.





تصدر غير المتخصصين للفتوى





وحذّر من استغلال البعض ظهوره على الفضائيات أمام الناس ليتدخل في شؤون دولة أخرى، مشيرًا إلى أن انتشار غير المتخصصين للفتوى على الفضائيات أو مواقع التواصل الاجتماعي يرجع إلى القلاقل والفتن التي تشهدها بلادٍ كثيرة.





واستطرد بأن تصدر الفتوى من غير أهل الاختصاص كطلاب العلم أو دعاة لديهم توجهاتٍ مشبوهة، فيأثروا سلبًا على المجتمعات برسائلهم التي أثارت الشباب فأحدثت الشرخ الكبير في مجتمعاتنا العربية.





داعش وتجنيد الشباب





وصرّح عضو مجلس الإمارات للإفتاء، أن داعش نجحت في تجنيد بعض الشباب، لأنها دخلوا عليهم مدخل الفتوى، ودغدغت مشاعرهم بمسائل الولاء والبراء.





وأضاف أن داعش والجماعات الإرهابية أثارت عاطفة بعض شباب الأمة، فخدعتهم وكانوا سببًا لإزهاق أرواحهم وأرواح الكثير من الأبرياء الذين لا ذنب لهم في شيء، مبينًا أنهم يتحملون أوزارهم وأوزار من تبعهم إلى يوم القيامة.





تشويه صورة الإسلام





ونوه على أن البعض يستغل الإرهاب لتشويه صورة الإسلام في الخارج، موضحًا أن هذا من عوامل الغزو الفكري لعقول المسلمين حتى لا تستقر مجتمعاتهم.





وتابع أن رغبة بعض النفوس الخبيثة في عدم انتشار الإسلام في بلاد العالم المختلفة، جعلتهم يبثون الخوف في نفوس أهلها لما يعرف بظاهرة "الإسلاموفوبيا ".





وأكد على أن النفوس الشريرة وأصحابها زرعوا في بلادنا الإسلامية أناس استخدموهم وامتطوا ظهورهم للوصول إلى هذه النتيجة المشبوهة التي تنفر من الإسلام ومن المسلمين.





توضيح صورة الإسلام





وأشار إلى أن توضيح صورة الإسلام الصحيحة في الخارج يكون بسلوك المسلمين الحضاري الراقي المستمد من منهج النبي - صلى الله عليه وسلم- والسير على مبادئ شريعته التي تقوم على اليسر والسماحة والتعامل مع الآخر بكل أريحية وسرور.



