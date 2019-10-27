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رياضة

لتدعيم خط الدفاع.. الأهلي يسعى لضم نجم ويست برومتيش الإنجليزي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:44 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
كشفت قناة تايم سبورت أن فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي يسعى لتدعيم خط الدفاع خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل على الرغم من وجود محمود متولي نجم انبي المنضم حديثا للفريق وسعد سمير.

وأضافت القناة أن الأهلي وضع قائمة بابرز الأسماء التي يسعى للتعاقد معها وكان على رأسهم أحمد حجازي نجم الفريق السابق المنضم حاليا بفريق ويست بروميتش الإنجليزي خاصة في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه عقب الاصابة التي لحقت به مؤخرا. 

وتابعت القناة أن الأهلي يسعى لمعرفة رغبة اللاعب في العودة للفريق أم لا خلال فترة تواجده مع المنتخب الاول خلال معسكر نوفمبر المقبل مشددا أن اللاعب سبق و اكد ان الاهلي هو بيته ويعود له يوما. 

وأكملت أن اللاعب خلال الفترة الماضية ابدى رغبته في البقاء في الدوري الانجليزي ولكن عقب قله مشاركته ربما تغير رأيه.

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