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محافظات

لاكتشاف المواهب.. معسكرات اليوم الواحد تصل قرى المنيا.. صور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:47 م
معسكرات اليوم الواحد
معسكرات اليوم الواحد
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أيمن رياض
بدأت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تنفيذ فاعليات المشروع القومي لمعسكرات اليوم الواحد بالمدرسة الإعدادية بقرية الإسماعيلية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء قاسم حسين محافظ المنيا بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة من طلاب المدرسة بالتنسيق مع إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة وبحضور مندى عكاشة مدير عام المديرية والدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية وإشراف محسن عمر عبد الجواد مدير عام الطلائع.

أوضح مندي عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أن فاعليات معسكرات اليوم الواحد تتضمن تقسيم الطلائع إلى ثلاث ورش عمل (ورش ترويحية وفنية وأعمال ابتكارية وتوعية بيئية وصحية وعلمية ومهارات حياتية وسلوكية)، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لجميع الأنشطة الرياضية.

أكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا على التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وإدارتها الفرعية لتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة للشباب والنشء، لاكتشاف وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والابتكارات العلمية والإبداعية والحياتية.

ووجه مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ معسكرات بمراكز الشباب بشتى أنحاء المحافظة لدورها في إنشاء جيل واعي صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع .
لاكتشاف المواهب.. معسكرات اليوم الواحد تصل قرى المنيا.. صور
لاكتشاف المواهب.. معسكرات اليوم الواحد تصل قرى المنيا.. صور
لاكتشاف المواهب.. معسكرات اليوم الواحد تصل قرى المنيا.. صور
لاكتشاف المواهب.. معسكرات اليوم الواحد تصل قرى المنيا.. صور
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