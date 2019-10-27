تريند الفن في مصر.. ماجد الكدواني يتصدر مؤشر البحث بسبب تجسيده شخصية البابا شنودة.. وظهور متأخر لـ قاسم الدالي بعد وفاته

تريند الفن في مصر:

ماجد الكدواني يتصدر محركات البحث بسبب تجسيد شخصية البابا شنودة

ظهور متأخر لـ قاسم الدالي بعد وفاته

ماجد الكدواني

قاسم الدالي

آل ياسين و"الفيل الأزرق 2"

كما ظل متواجدا في قائمة الأكثر بحثا على جوجل الفنان الكبير محمود ياسين وابنه السيناريست عمرو محمود ياسين بعد ظهور الأخير بصحبة زوجته آيات أباظة وأولادهما في برنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي.





تصدرت مجموعة من الموضوعات الفنية، تريند "جوجل" اليوم، الأحد، بآلاف من عمليات البحث على مؤشر "جوجل"، ومن أبرز هذه الموضوعات..تصدر الفنان ماجد الكدواني مؤشر البحث جوجل في مصر بعد نشر أخبار عن استعداده لتقديم دور البابا شنودة الثالث في مسلسل يتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل.يحمل العمل اسم "بابا العرب"، ويتكون من 34 حلقة، وأعد المادة التاريخية له المؤرخ الكنسي نشأت زقلمة، وكتب الحوار الدكتور عطا الله توفيق، ومن إنتاج دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ,وسيكون أول مسلسل كنسي في مصر، ويتناول السيرة الذاتية للبابا الراحل شنودة الثالث، ويتناول المسلسل 3 مراحل فى حياة البابا "الطفولة والشباب والرهبنة والباباوية ثم النياحة".وكشف القمص بموا الأنبا بيشوى أن ميزانية المسلسل تتراوح من 50 إلى 80 مليون جنيه، ولذلك فتحت الكنيسة حسابات في البنوك من أجل استقبال التبرعات من داخل مصر أو من أقباط المهجر.ويقدم الشخصية الأساسية في المسلسل ماجد الكدوانى، وجار ترشيح باقي الممثلين، على أن يستغرق التصوير 4 أشهر، والمونتاج 3 أشهر.وأكد القمص أن الكنيسة حصلت على موافقة رقابة المصنفات الفنية على المسلسل، وكذلك موافقة وزارة الثقافة، على أن يُعرض على القنوات الفضائية العامة، وعدم قصره على الأقباط فقط.وتصدر الفنان قاسم الدالي، مؤشر البحث جوجل بعد يومين من رحيله داخل أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.وشُيعت جنازة الفنان الراحل قاسم الدالي، أمس، السبت، من مسجد السيدة نفيسة، ومن المنتظر أن يقام عزاء الفنان الراحل يوم الأحد بمسجد الخلفاء الراشدين.وُلد الفنان قاسم الدالي، في عام 1939، وقد شارك بالعديد من أعمال أسامة أنور عكاشة وإسماعيل عبد الحافظ.كما قدم الفنان قاسم الدالي عددا كبيرا من الأعمال الدرامية مع عادل إمام، منها "النمر والأنثى" و"المشبوه" و"رمضان فوق البركان" و"بخيت وعديلة".ومن أشهر أعمال قاسم الدالي التليفزيونية "بنت الأيام، التوأم، سامحوني ماكنش قصدي، امرأة من زمن الحب، جحا المصري، وجع البعاد، نسيم الروح، عدى النهار، للثروة حسابات أخرى، الأصدقاء، الوتر المشدود، قلب ميت، أكتوبر الآخر، المصراوية، ابن ليل، بيت الباشا".والأمر نفسه ينطبق على فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي ظل منذ الأمس وحتى اليوم ضمن قائمة الأكثر بحثا في جوجل بعد الإيرادات الكبيرة التي حققها، والتي اقتربت من 103 ملايين جنيه.