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حوادث

خاتم وانسيال وملابس حريمي.. ضبط خادمة سرقت فيلا مخدومتها في التجمع الخامس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:46 م
المتهمة
المتهمة
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محمد صبري
نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط خادمة سرقت مخدومتها بالتجمع الخامس. 

وبحسب بيان، الأحد، تلقى قسم شرطة التجمع الخامس من مهندسة ومقيمة النرجس دائرة القسم قررت بأنها حال عودتها لمسكنها اكتشفت قيام خادمتها بترك الفيلا سكنها وسرقة مشغولات ذهبية عبارة عن (خاتم ، أنسيال) حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي 4000 جنيه، هاتف محمول، ساعة يد، وحقيبة سفر بداخلها ملابس حريمي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد المشكو في حقها " خادمة المجني عليها " وتبين أنها خادمة ومقيمة القلج ـ الخانكة / قليوبية وقيامها بترك منطقة سكنها والاختباء بإحدى الشقق المستأجرة بمنطقة ستانلي / الإسكندرية، تم استهدافها بمأمورية أسفرت عن ضبطها وبحوزتها المسروقات المستولى عليها.

واعترفت بارتكاب الواقعة باسلوب "المغافلة" مستغلة طبيعة عملها كخادمة طرف المجني عليها ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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