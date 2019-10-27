البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات بداية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 17145 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5283 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليصل مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1410 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.