Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها في منتصف تعاملات بداية الأسبوع

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:40 م
البورصة
البورصة
Advertisements
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 14247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 2054 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 17145 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5283 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليصل مستوى 532 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 1410 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدعومة بمشتريات عربية وأجنبية

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء بمنتصف تعاملات الثلاثاء

ترشيحاتنا

أيهما أجمل .. هيفاء وهبي تطل بـ3 فساتين زفاف

هل يشرع سجود السهو للتوافل والسنن؟ الإفتاء تجيب

الأمم المتحدة : مصر ستحقق إنجازات اقتصادية ضخمة.. فيديو

فيديو يكشف موقع مقتل أبو بكر البغدادي في سوريا.. شاهد

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

المحكمة تبدأ في سماع شهادة الشهود في قضية مقتل محمود البنا بالمنوفية

Advertisements

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

أول فيديو لاستهداف زعيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. الأرصاد السعودية تحذر دول بحر العرب.. إعصار كيار يتحول إلى مدمر

بـ لوك جديد وجرىء.. منة فضالى تبهر متابعيها

رئيس مدينة الخصوص يمسك مكنسة ويشارك العمال في تنظيف الشوارع.. صور