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سيارات

لو سيارتك غاصت في مياه الأمطار.. ماذا تفعل؟

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:39 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
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كريم عاطف
نصح المهندس محمد عبد الصمد، خبير السيارات، بضرورة فحص خرائط الطقس قبل التحرك بسيارتك هذه الأيام، مشيرا إلى كان يمكن تفادي العطلة في كثير من الحالات الثلاثاء الماضي لو قام قائد السيارة باتخاذ طريق آخر.

وأضاف في تصريحات إعلامية، إنه في حال فوجئت بوجود بركة مياه أمامك تابع ما يجري للسيارات التي أمامك بشرط أن تكون في ارتفاع سيارتك، كي تطمئن.

لكن إذا وجدت نفسك بالفعل وسط بركة والمياه ترتفع من حولك، فيمكنك توقيف المحرك ، ثم تشغيله عندما تعود الحركة للشارع دون قلق، لأن المياه لن تضر السيارة إلا إذا وصلت للكبوت.

وفي هذه الحالة لا يجب تشغيلها مطلقا حرصا على الأجزاء الكهربائية، وطلب المساعدة.
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