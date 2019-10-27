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أخبار العالم

بسبب واتساب.. الحكم على شاب في الإمارات لتحرشه بفتاة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:57 م
صدى البلد
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محمد علي
وجهت النيابة العامة في إمارة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة، تهمة الإزعاج لشاب نحو فتاة، وفق ما ذكرت صحف إماراتية.

واتهمت النيابة شاب آسيوي بإزعاج فتاة من خلال إرسال رسائل غرامية على تطبيق واتساب، وذلك بعدما تقدمت الفتاة بشكوى إلى مركز الشرطة، قالت خلالها إن الشاب المعني قام بإرسال رسائل غرامية إليها لمدة عام كامل.

وتم استدعاء المتهم، وبالاستماع إلى إفادته تبين أنه كان على علاقة غرامية مع الفتاة، رغم أنه متزوج ولديه طفل، ولهذا حظرت الفتاة رقمه ، لكن هذا لم يعجب المتحرش.

واعترف المتهم بالاتهامات الموجهة إلبها، فما كان من النيابة إلا تحويله لمحكمة الجنح التي قررت تحديد جلسة للنطق بالحكم.
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