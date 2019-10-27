فيديوجراف| كل ما تريد معرفته عن مبادرة تركي آل الشيخ للتصالح مع الأهلى وموقف الزمالك

خرج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية في نشر عديد من التغريدات على تويتر التي ضمنت ترحيبه الشديد انتمائه إلى كيان النادي الأهلي ليحجز مكانة جديدة ي قلوب النادي الأهلي .



وأعلن المستشار مرتضى رئيس نادي الزمالك أن المستشار تركي آل الشيخ قد أعلن توقفه عن دعم نادي الزمالك.



ونستعرض من خلال الفيديوجراف التالي المزيد من التفاصيل عن مبادرة صلح تركي آل الشيخ للنادي الأهلي ورد فعل مرتضى منصور.