برلمانية: أوبرا عايدة تستعيد جزءا بديعا من قوة مصر الناعمة

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن عودة أوبرا عايدة للأقصر بعد غياب استمر لأكثر من 20 سنة هو مؤشر مهم على استعادة الدولة المصرية قوتها الناعمة، ودورها المحوري كجسر يربط قارات العالم من خلال الفنون التي تعد جسرا للتلاقي الحضاري والمعرفي، ودافعا قويا لحركة السياحة وزيادة معدلاتها.



وأضافت النائبة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن السياحة الثقافية هي العنصر الفريد الذي يميز المقصد المصري الذي لا يوجد منتج آخر حول العالم منافس له، كما أن ربطها بعروض فنية بقيمة "عايدة"، وعرضها في معبد مثل حتشبسوت يخلق محتوى فنيا وبصريا رفيع المستوى، يمكن تداولها بشكل كبير علي منصات التواصل الاجتماعي، ما يخلق رواج واسع للمقصد السياحي المصري.



وتابعت أنه أصبح من الواجب أن يكون لدينا أجندة سياحية متنوعة علي مدار العام، يتم توزيع الأحداث فيها علي المواسم السياحية، و يتم تسويقها لمختلف الأسواق المصدر لحركة السياحة، ما يساهم في زيادة حجم الليالي السياحية وعدد السائحين، وبالتالي زيادة معدلات الإنفاق، حتى تتمكن مصر من خلق مزيد من فرص العمل في القطاع السياحي كذلك زيادة الدخل.