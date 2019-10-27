مؤرخ يكشف كيف كانت تدار مصر وقت غياب الخديو عباس حلمي.. فيديو

كشف المؤرخ التاريخي موفق بيومي، عن أسرار الوثيقة الخاصة التي كتبها الخديو عباس حلمي عند سفره لأوروبا عام 1894، بإخطار "نوبار باشا" بتولي إدارة البلاد أثناء سفر الخديو، ثم وجه نوبار باشا بإخطار كل النظار لتبليغهم أنه بتكليف من الخديو أصبح له كل الصلاحيات في ادارة مصر واتخاذ القرارات التي تطلب سرعة التنفيذ.



وذكر موفق بيومي، في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أنه في العام التالي 1895 كان هناك وثيقة ثانية يعلن فيها الخديوي رغبته في تولي نوبار بمفرده الإدارة بمعاونة أربعة وزراء.



وتابع موفق بيومي، أنه كان على رأس النظار الأربعة الرجل الأول "حسين فخري باشا" الذي كان يشغل نظارتين في الوقت نفسه، وهي وزارة الأشغال التي شغلت أكثر من 50% من مهام مصر ووزارة المعارف، ويعاونه ناظر الخارجية بطرس باشا غالي وأحمد باشا مظلوم وناظر العدل.



وأشار موفق بيومي، إلى أن هذا يدل على أهمية ما قام به الخديوي في تكليف من يقوم عنه بالإدارة للبلاد أثناء غيابه حتى وإن كان لفترة مؤقتة.