Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤرخ يكشف كيف كانت تدار مصر وقت غياب الخديو عباس حلمي.. فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:57 م
المؤرخ موفق بيومي
المؤرخ موفق بيومي
Advertisements
قسم التوك شو
كشف المؤرخ التاريخي موفق بيومي، عن أسرار الوثيقة الخاصة التي كتبها الخديو عباس حلمي عند سفره لأوروبا عام 1894، بإخطار "نوبار باشا" بتولي إدارة البلاد أثناء سفر الخديو، ثم وجه نوبار باشا بإخطار كل النظار لتبليغهم أنه بتكليف من الخديو أصبح له كل الصلاحيات في ادارة مصر واتخاذ القرارات التي تطلب سرعة التنفيذ.

وذكر موفق بيومي، في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أنه في العام التالي 1895 كان هناك وثيقة ثانية يعلن فيها الخديوي رغبته في تولي نوبار بمفرده الإدارة بمعاونة أربعة وزراء.

وتابع موفق بيومي، أنه كان على رأس النظار الأربعة الرجل الأول "حسين فخري باشا" الذي كان يشغل نظارتين في الوقت نفسه، وهي وزارة الأشغال التي شغلت أكثر من 50% من مهام مصر ووزارة المعارف، ويعاونه ناظر الخارجية بطرس باشا غالي وأحمد باشا مظلوم وناظر العدل.

وأشار موفق بيومي، إلى أن هذا يدل على أهمية ما قام به الخديوي في تكليف من يقوم عنه بالإدارة للبلاد أثناء غيابه حتى وإن كان لفترة مؤقتة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بيان من وزارة الدفاع التركية بشأن عملية قتل أبو بكر البغدادي

وصول راجح المتهم الرئيسي و3 آخرين في مقتل البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء ثاني جلسات المحاكمة

أخبار الرياضة ليلا.. مجلس الخطيب ينتصر .. آل شيخ يوقف دعم الزمالك ..قرارات نقابة الصحفيين ضد مرتضى منصور

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

بث مباشر.. مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

Advertisements

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

الولايات المتحدة: تأكدنا من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

فايلر يعطى فرصة أخيرة لعدد من لاعبي الأهلي.. تعرف على القائمة

بجانب 26 ألف شاشة تفاعلية.. رئيس الوزراء: التعاقد على 650 ألف تابلت لطلاب المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبرى تثير الجدل من جديد بفستان أحمر.. ومتابع: نور عيني والله

المبادرة الرئاسية للكشف عن حالات ضعف السمع تجوب قرى قنا.. صور

شعر كيرلى.. نسمة محجوب بإطلالة أنثوية والجمهور: جميلة أوى