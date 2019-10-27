انقلاب سياره بترول محملة بـ 40 طن وقود فى مصرف ببنى سويف

انقلبت سيارة محملة بالوقود بمصرف قرية ننا التابعة لمركز اهناسيا محافظة بنى سويف.



انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان انقلاب سيارة البترول والأجهزة الأمنية وجار السيطرة على تسرب الوقود من المصرف المغذى للأراضى الزراعية.





تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى سويف إخطارا من إدارة الحماية المدنية بانقلاب سيارة محملة بالوقود وتبين أن سيارة تابعة لشركة البترول تحمل رقم 2511 وبها 40 طن وقود انقلبت فى مصرف قرية ننا بمركز اهناسيا كما تبين أن المصرف يقوم بتغذية الأراضى الزراعية.



وتقوم الحماية المدنية ومجلس مدينة اهناسيا بمحاولة السيطرة على كميات الوقود منعا لاشتعالها أو تسربها للأراضى الزراعية للقرى المجاورة.