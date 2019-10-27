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برلمان

صناعة النواب تعقد جلسات لبحث وقف نزيف خسائر الشركات ومصانع قطاع الأعمال

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:53 م
المهندس محمد فرج
المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب التجهيز لعقد سلسلة من جلسات الاستماع لمناقشة ملف شركات ومصانع قطاع الأعمال العام التى تعانى من مشكلات وأزمات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات طويلة وفى مقدمتها شركات قطاع الغزل والنسيج لبحث جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل تطويرها وتحديثها حتى تعود إلى ريادتها.

ونوه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن اللجنة سوف توجه الدعوة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء المختصين وفى مقدمتهم الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ورؤساء الشركات القابضة والتابعة، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تطلب من الحكومة استعراض خطتها أمام النواب بعد تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسى لنحو 21 مليار جنيه لتطوير وتحديث شركات الغزل والنسيج، إضافة إلى معرفة سياسات وخطط الحكومة بشأن الشركات التى لم تعد صالحة للاستمرار فى عملها بعد استمرار خسائرها.

وأكد المهندس محمد فرج عامر أن استمرار أى شركة تحقق خسائر داخل قطاع الأعمال العام يعتبر إهدارا للمال العام ولا بد من اتخاذ قرارات حاسمة لمنع نزيف استمرار الخسائر داخل بعض شركات قطاع الاعمال العام وإعطاء أولوية قصوى لتطوير الإدارة والأداء والتحديث الشامل والحقيقى داخل جميع الشركات والمصانع والمشروعات التابعة للدولة.

وأشار إلى أنه سيتم فتح ملفات شركات الحديد والصلب والأسمنت والسيارات والسكر والألومنيوم والأدوية وغيرها من الشركات التابعة للحكومة.
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