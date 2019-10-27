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أخبار البلد

في انتقاله المدني.. بلجيكا: ملتزمون بمساعدة السودان على النجاح.. صور

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:15 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
زارت السفيرة سيبيل دو كارتييه، سفير دولة بلجيكا لدى القاهرة، السودان لأول مرة حيث التقت بمسئولين من السودان وعدد من موظفي الأمم المتحدة لبحث التحديات المقبلة وتقييم حالة البلد.

وقالت السفيرة البلجيكية في تصريحات صحفية إن هناك رغبة واسعة من بلادها لدعم السودان من خلال الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكذلك أيضا من خلال منح قرض ثنائي لتحسين وصول الشعب السوداني إلى المياه الصالحة للشرب.

وأكدت السفيرة سيبيل دو كارتييه، سفير دولة بلجيكا لدى القاهرة، أن بلجيكا والاتحاد الأوروبي ملتزمون بمساعدة السودان على النجاح في انتقاله نحو بلد بقيادة المدنيين.
في انتقاله المدني.. بلجيكا: ملتزمون بمساعدة السودان على النجاح.. صور
في انتقاله المدني.. بلجيكا: ملتزمون بمساعدة السودان على النجاح.. صور
في انتقاله المدني.. بلجيكا: ملتزمون بمساعدة السودان على النجاح.. صور
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