محمود الورواري: لسنا بحاجة لوزير إعلام.. لكننا نحتاج لمنظومة تغيير جديدة

أكد الإعلامي محمود الورواري، مذيع قناة العربية، أن الوضع الإعلامي ليس في حاجة إلى وزير إعلام، ولكن بحاجة إلى منظومة جيدة وتغيير شامل.



وأعرب محمود الورواري في تصريح لـ"صدى البلد " على هامش منتدى مسك للإعلام، أنه أدار جلسة مهمة داخل المنتدى بعنوان "هنا مصر - هنا رياض"، ومناقشة الفرق بين المدرسة المصرية الإعلامية والمدرسة السعودية، وأوضح أن مصر استفادت من الإعلام الخارجي الذي أسسته السعودية، وعلى العكس استفادت السعودية من الإعلام الداخلي المصري.



وأكد الورواري أن هناك تحديات كبيرة تواجه الإعلام المصري، متمنيا أن يكون هناك إعلام مصري حقيقي لديه القدرة على مواجهة جميع القنوات العالمية.