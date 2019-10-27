Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محمود الورواري: لسنا بحاجة لوزير إعلام.. لكننا نحتاج لمنظومة تغيير جديدة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:17 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
أكد الإعلامي محمود الورواري، مذيع قناة العربية، أن الوضع الإعلامي ليس في حاجة إلى وزير إعلام، ولكن بحاجة إلى منظومة جيدة وتغيير شامل.

وأعرب محمود الورواري في تصريح لـ"صدى البلد " على هامش منتدى مسك للإعلام، أنه أدار جلسة مهمة داخل المنتدى بعنوان "هنا مصر - هنا رياض"، ومناقشة الفرق بين المدرسة المصرية الإعلامية والمدرسة السعودية، وأوضح أن مصر استفادت من الإعلام الخارجي الذي أسسته السعودية، وعلى العكس استفادت السعودية من الإعلام الداخلي المصري.

وأكد الورواري أن هناك تحديات كبيرة تواجه الإعلام المصري، متمنيا أن يكون هناك إعلام مصري حقيقي لديه القدرة على مواجهة جميع القنوات العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتدى مسك للإعلام ينطلق من القاهرة بمشاركة 12 دولة

توظيف التكنولوجيا ومواجهة التزييف.. منتدى مسك للإعلام السعودي يعقد بالقاهرة السبت

تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلول إعلامية.. مؤتمر بالقاهرة برعاية ولي العهد السعودي

ينطلق السبت.. ننشر تفاصيل مؤتمر مسك للإعلام بالقاهرة .. صور

دعا لدراسة ما يناسبنا..أسامة هيكل: العالم يتجه نحو الصحافة الإلكترونية

علي عطا: اختيار القاهرة لمؤتمر مسك يعكس عمق العلاقات بين مصر والسعودية

ترشيحاتنا

ياسمين صبرى تثير الجدل من جديد بفستان أحمر.. ومتابع: نور عيني والله

الانتهاء من سماع الشهود في محاكمة راجح

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

مسؤول تركي: البغدادي وصل موقع العملية الأمريكية قبل 48 ساعة من الهجوم

عاجل .. جمعية المصارف اللبنانية: استمرار إغلاق البنوك غدا

الجيش الأمريكي: عملية قتل أبو بكر البغدادي مع 8 آخرين استغرقت 90 دقيقة

Advertisements

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

الولايات المتحدة: تأكدنا من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووي

حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

فايلر يعطى فرصة أخيرة لعدد من لاعبي الأهلي.. تعرف على القائمة

ياسمين صبرى تثير الجدل من جديد بفستان أحمر.. ومتابع: نور عيني والله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. ليلى غفران بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

ياسمين صبرى تثير الجدل من جديد بفستان أحمر.. ومتابع: نور عيني والله

المبادرة الرئاسية للكشف عن حالات ضعف السمع تجوب قرى قنا.. صور