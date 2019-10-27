الصيانة أونلاين لعملاء الغاز الطبيعي بمصر.. خدمات

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى تقديم خدمات إلكترونية يتمكن منها العميل من تقديم شكواه "أونلاين"، حتى يسهل تقديم الخدمة له بشكل سهل وسريع عن طريق الشركات المختصة، منها على سبيل المثال تعديل خدمة وصيانة أونلاين توصيلات الغاز الطبيعي بمصر.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" كيفية طلب تعديل خدمة أو صيانة أونلاين لتوصيلات الغاز الطبيعي للعملاء المتعاقدين مع شركة تاون جاس، حيث يمكنك من خلال تاون جاس تقديم طلب فك أو تركيب جهاز (سخان وبوتاجاز) وأيضًا فك وتركيب وصلات الغاز لعمل الديكورات أو تعديل مسار الغاز، وذلك عبر الرابط التالي:
https://towngas.com.eg ثم قم باختيار تعديل أو صيانة، واتبع الخطوات لتسجيل البيانات وتحديد نوع الطلب أو الشكوى المراد حلها، ونوع العقار "منزل، تجاري، صناعي".
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" كيفية طلب تعديل خدمة أو صيانة أونلاين لتوصيلات الغاز الطبيعي للعملاء المتعاقدين مع شركة تاون جاس، حيث يمكنك من خلال تاون جاس تقديم طلب فك أو تركيب جهاز (سخان وبوتاجاز) وأيضًا فك وتركيب وصلات الغاز لعمل الديكورات أو تعديل مسار الغاز، وذلك عبر الرابط التالي:
https://towngas.com.eg ثم قم باختيار تعديل أو صيانة، واتبع الخطوات لتسجيل البيانات وتحديد نوع الطلب أو الشكوى المراد حلها، ونوع العقار "منزل، تجاري، صناعي".