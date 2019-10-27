المبادرة الرئاسية للكشف عن حالات ضعف السمع تجوب قرى قنا.. صور

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن حالات ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة بمستشفي قنا العام ووحدات صحة" مدينة العمال– المعنا– الترامسة" بمركز قنا وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.



قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن المبادرة تتضمن الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد الجدد" من عمر يوم واحد الي 28 يوما"، وسوف يتم تطبيق المبادرة في 42 وحدة صحية بجميع مدن المحافظة بواقع" 8 وحدات في أبو تشت، 2 وحدة بفرشوط، 7 وحدات بنجع حمادي، 4 وحدات بدشنا، و وحدة واحدة بالوقف، 11 وحدة بقنا، 2 وحدة بقفط، 6 وحدات بقوص، ووحدة واحدة بنقادة".



و أكد الهجان، أنه مع بدء تطبيق المبادرة تم إدراج كشف السمع ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التي تقدمها وزارة الصحة للأطفال حديثي الولادة على أن يتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة بالمجان، لافتًا إلى أنه في حال تم اكتشاف إصابة الطفل بضعف أو فقدان للسمع يتم عمل ملف طبي يشمل التحاليل والفحوصات الخاصة بالمريض لتحديد ما إذا كانت الحالة تتطلب تدخلات علاجية أو جراحية أو زراعة قوقعة للطفل عند السن المناسب على أن تتم المتابعة الدورية للحالات التي يتم علاجها لمعرفة مدي استجابة الطفل للعلاج.



وأشاد محافظ قنا، بالمبادرات التى يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك فى إطار حرصه على الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة للمواطنين ومن بينها مبادرة الكشف عن فيروس c والأمراض غير السارية والكشف المبكر عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لتلاميذ المدارس، ومبادرة نور حياة للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار وأخيرًا مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة.

