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تعليم

رئيس جامعة القاهرة: إجراء الانتخابات الطلابية في إطار من الحرية والشفافية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:57 م
د. محمد الخشت - رئيس
د. محمد الخشت - رئيس جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أنهت جامعة القاهرة استعداداتها لبدء ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2019 /2020، والتي من المقرر أن تبدأ الأربعاء الموافق 30 أكتوبر، بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، وتنتهي الخميس الموافق 14 نوفمبر المقبل.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماعه بمديري رعاية الشباب بالكليات، بالبدء في تنفيذ إجراءات انتخابات اتحادات الطلاب، مؤكدًا على ضرورة أن تتسم إدارة العملية الانتخابية بالنزاهة والشفافية، وفتح مجال المنافسة بين الطلاب في إطار الالتزام بنطاق التيار الوطني الواسع، وعدم الانحياز لأسباب شخصية.

وقال رئيس الجامعة: إن المعيار الرئيسي الذي لا بد أن تخضع له عملية الاختيار هو خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية وعدم الانخداع أمام الشعارات، مشددًا على عدم استخدام المرشحين الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب.

ودعا الدكتور الخشت، كل الطلاب إلى المشاركة في العملية الانتخابية وتشكيل مجلسهم الذي يعبر عنهم بصورة حضارية تليق بطلاب جامعة القاهرة.

وأوضح أن أحد أسباب فوز الجامعة بالمراكز الأولى في المسابقات المختلفة هو عمل فرز للطلاب المتميزين من خلال تنظيم المسابقات الداخلية بالجامعة واختيار أفضل العناصر منهم وتدريبهم وتأهيلهم للدخول في المنافسات الخارجية المختلفة، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في حجم الأنشطة الطلابية وتنوعها سواء المركزية أو على مستوى الكليات والتي تلعب دورًا كبيرًا في تكوين شخصية الطلاب وتعليمهم كيفية التواصل مع الآخرين.

ومن المقرر أن تبدأ عملية انتخابات اتحادات الطلاب بفتح باب الترشيح على كل المقاعد الخاصة باتحادات الكليات، وتُعلن يوم الأحد 3 نوفمبر الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين، ويتم تلقى وفحص الطعون يوم الإثنين 4 نوفمبر. وتُعلن يوم الثلاثاء 5 نوفمبر الكشوف النهائية للمرشحين، لتبدأ الدعاية الإنتخابية في اليوم التالي مباشرة، على أن تبدأ الجولة الأولى من انتخابات الطلاب وفرز الأصوات وإعلان النتائج يوم الأحد 10 نوفمبر، والإعادة في اليوم التالى بالكليات. وتُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالى تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.
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