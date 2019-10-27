من حلم الخلافة إلى القتل في مخبأه.. رحلة المطارد أبو بكر البغدادي

سنوات من مطاردة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي يبدو أنها انتهت بعد تقارير أمريكية تفيد بمقتل البغدادي خلال غارة أمريكية في محافظة إدلب بسوريا رفقة مجموعة من قيادات التنظيم الإرهابي.



فمنذ الإعلان عن تأسيس داعش في 2014 لم يظهر البغدادي سوى مرات معدودة، الأولى عند تأسيس "الخلافة" أثناء الصلاة في جامع النوري الكبير في غرب الموصل، حين أعلن "الخلافة" وقُدم كـ"أمير المؤمنين" للخلافة المزعومة.



وعقب تحكم البغدادي في مصير نحو 7 ملايين مقاتل في مساحة شاسعة من الأراضي السورية والعراقية، انحسرت قوة داعش في عدد محدود من المقاتلين المتطرفين ممن يدينون بالولاء للبغدادي الذي أعلن عن مقتله أكثر من مرة بعد رصد واشنطن مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إليه.



وتعد العملية الأمريكية التي أعلن عنها الأحد هي الأحدث ضمن سلسلة محاولات لاستهداف البغدادي، حيث أعلنت الاستخبارات العراقية في يوليو الماضي، مقتل نجل البغدادي حذيفة البدري في سوريا خلال قصف بـ3 صواريخ.



الاسم الحقيقي للبغدادي هو ابراهيم عواد البدري ولد عام 1971 لعائلة فقيرة في مدينة سامراء شمال بغداد، وهو متزوج من امرأتين قيل إنهما توفيا خلال العملية الأمريكية في إدلب السورية.



واعتقل البغدادي في 2003 إثر تشكيله مجموعة جهادية عقب اجتياح العراق، لكن بعد إطلاق سراحه في 2004 لعدم وجود أدلة كافية ضده، بايع البغدادي أبو مصعب الزرقاوي الذي كان يقود مجموعة من المقاتلين السنة تابعة لتنظيم القاعدة.



وتبين أن البغدادي تسلم مسؤولية "دولة العراق الإسلامية" في مايو 2010، بعد مقتل زعيمها أبو عمر البغدادي ومساعده أبو أيوب المصري في غارة جوية عند الحدود السورية العراقية.



ومن ثم تمكن البغدادي من تعزيز موقع الجهاديين في العراق، حيث أعادت هذه المجموعة تحت قيادته تنظيم صفوفها، وتحولت في العام 2013 إلى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المعروف بـ" داعش" بعدما استغل البغدادي النزاع في سوريا المجاورة، قبل أن يشن رفقة الإرهابيين في التنظيم هجومهم الواسع في العراق في السنة التالية.