بمكعب ثلج.. تخلصي من قرحة البرد

قرحة البرد هي البثور الصغيرة التي تظهر عند منطقة الفم أسفل الشفاه أو فوقها، وتكون نتيجة فيروس بالمعدة، فتعرف كيف يتم التخلص منه بسهولة، وفقًا لموقع “wikihow”.



استخدام الكمادات



باستخدام قطعة من القماش المبللة بالماء البارد، ضعيها على المناطق التي أصيبت بالقرحة والتي تكون حول الشفاه، للتقليل من الاحمرار ومعالجة الالتهابات، كما يمكنك استخدام قطعة ثلج بدلًا من القماش.



تقليل الضغط والتوتر



يصاب بعض الاشخاص بقرحة البرد بسبب التوتر الذي يعيشون فيه، فعليه التخلص منه فورًا عن طريق ممارسة بعض التمرينات الرياضية مثل اليوجا والمشي لمدة 30 دقيقة.



استخدام كريم مضاد حيوي



يوجد بعض العلاجات تفيد في هذه الحالات مثل المضادات الحيوية، فيمكنك استخدامها في مكان الاصابة للتخلص منها سريعًا.

