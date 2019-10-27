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أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة السراي الإنجيلية بالإسكندرية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:14 م
الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
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كتب - سامح سلام
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في رسامة شيوخ جدد لكنيسة السراي الإنجيلية بمحافظة الإسكندرية، أمس السبت.

وقدم رئيس الطائفة كلمة الحفل، مهنئًا الشيوخ والشمامسة الجدد وشعب الكنيسة.

كما شارك في الاحتفالية القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وراعي كنيسة سيدي بشر الإنجيلية، والقس مايكل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية ورئيس مجمع الدلتا، والقس جون يعقوب، راعي الكنيسة.
رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة السراي الإنجيلية بالإسكندرية
رئيس الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ وشمامسة جدد لكنيسة السراي الإنجيلية بالإسكندرية
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