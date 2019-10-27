برلمانى يكشف أسباب دراسة احتساب تكلفة إنتاج الخبز على المخابز

قال النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إنه ليس هناك أى زيادة فى مدخلات الإنتاج الخاصة بالخبز حتى يتم عمل دراسة لإعادة احتساب تكلفة إنتاج الخبز على المخابز، خاصة فى ظل التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية وثبات أسعار الطاقة وعدم وجود أى ارتفاع فى أسعار الكيروسين.



وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دراسة لإعادة احتساب تكلفة إنتاج الخبز على المخابز، يستهدف فى المقام تحقيق أرباح لأصحاب المخابز، خاصة فى ظل وجود استفادة لدى الدولة من الدولار والقمح.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تقليل تكاليف إنتاج الخبز وليس زيادته، بهدف زيادة دعم رغيف الخبز للمواطن.



وكان قد أكد عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة تعكف على إجراء دراسة لإعادة احتساب تكلفة إنتاج الخبز على المخابز طبقا لزيادة أسعار مدخلات الإنتاج بدون أي أضرار على كل أطراف منظومة الخبز.



قال "حماد" في تصريحات له، إن أصحاب المخابز لديهم مطالب مشروعة مع الأخذ في الاعتبار الظروف التي تشهدها البلاد.



وطالب "حماد" أصحاب المخابز بسرعة التوقيع علي التفويض البنكي للحفاظ على وجودهم بمنظومة الخبز ومنع خروجهم منها.



وذكر أن هناك مساعي حقيقية لحل مشكلات احتساب تكلفة انتاج الخبز علي أصحاب المخابز بالتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أنه سيتم التوصل لحلول خلال الفترات المقبلة.

