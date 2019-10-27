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أخبار البلد

بهذه الإشارة.. إحدى ذوي الاحتياجات: مبسوطة جدا من تعييني وأخيرا مصر اهتمت بينا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:23 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، الأحد، بديوان عام الوزارة 376 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة، مقدمة من 13 بنكا وشركة ومصنعا، وفرتها منطقة شرق قوي عاملة التابعة لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات التي تبدأ من 1200 جنيه، ووجدها في إطار الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبناءها من ذوي القدرات الخاصة نصب عينيها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، مما أعطى حافزًا كبيرًا، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار جميع الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوي القدرات الخاصة، فضلا عن المبادرة الوطنية التي أطلقها الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

ووعد الوزير أن تكون هذه هي بداية لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات الخاصة من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع القدرات العملية لهذه الفئة كي يكونوا لبنة صالحة في بناء الاقتصاد القومي، ورفع شأن الدولة المصرية، داعيا الشركات والبنوك والمصانع التي وفرت فرص العمل لهذه الفئة إلى الاهتمام بتدريبهم، وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وقال وزير القوى العاملة إن الدولة المصرية تستهدف إنشاء 15 ألفا و300 مشروع، بتكلفة تصل إلى 4 تريليونات جنيه، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تأتي في مصلحة المواطن أولًا، باعتبارها ستوفر فرص عمل بنسبة كبيرة، موجها رسالة للحضور، أعرب فيها عن أمله في الاستمرار بهذا الجهد لخفض معدل البطالة، الذي وصل إلى 7.5% من قوة العمل خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 8.1% فى الربع الأول من نفس العام، بعد أن كان قد وصل إلي 13.2%، خلال الربع الأول "يناير- مارس" لعام 2013.

وقدم الوزير تحية لشهداء ومصابي الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، قالت فيها: "تحية عطرة وأسمى معاني العرفان لشهداء الوطن"، أغلى ما أنجبت مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبناءها من الشهداء الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعا عن استقراره والوقوف يدا واحدة لمواجهة قوى التطرف والإرهاب، مطالبا الحضور بتقديم كل التضحيات لتبقى راية مصر عالية، في مصاف الدول المتقدمة.

وأهدت هدى المهدي، منسق عام الجمهورية عن متحدي الإعاقة، درع الجمهورية لوزير القوى العاملة محمد سعفان، تقديرًا لجهود الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات في توفير فرص عمل لائقة لذوي القدرات الخاصة.

ومنح الوزير شهادات تقدير لممثلي البنوك والشركات والمصنع التي وفرت فرص العمل لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، مؤكدا أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، وذلك بحضور خالد المصري، وكيل أول مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ومسئولي المديرية، فضلا عن فريق العمل من مكتب شرق مدينة نصر الذي وفر فرص العمل.
بهذه الإشارة.. إحدى ذوي الاحتياجات: مبسوطة جدا من تعييني وأخيرا مصر اهتمت بينا
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