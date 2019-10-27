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برلمان

وكيل خارجية البرلمان: تقرير الاتحاد الأوروبي استكمال للمؤامرة ضد مصر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:27 م
البرلمان الأوروبى
البرلمان الأوروبى
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معتز الخصوصى
قال النائب صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تقرير الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن حقوق الإنسان في مصر، يأتى استكمالًا للعديد من المؤامرات التى يتم تدبيرها ضد مصر.

وأضاف عقيل، في بيان له اليوم الأحد، كلما تحسنت صورة مصر بشعبها الدؤوب نحو تحقيق مشروع الدولة العصرية الحديثة يزداد المتآمرون ضراوة وبشاعة ويزيدون من الشائعات والأكاذيب والافتراءات وخلاف ذلك من الأباطيل من أجل هدف وحيد وهو النيل من المشروع الوطنى المصرى.

وتابع وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، فى الوقت الذى تنتهك فيه حقوق الإنسان فى أوروبا نفسها وقتل وسحل الملايين فى أفريقيا وغزو بربرى لتركيا فى شمال سوريا لا نجد البرلمان الأوروبى يحرك ساكنا وكأنه أعمى لا يرى كل هذه المهازل، وراح يتدخل فى شؤون مصر بشكل سافر وغير أخلاقى لتشويه صورة البلاد الجديدة.

ونوّه وكيل لجنة العلاقات الخارجية إلى أن هناك مؤامرة واضحة وضوح الشمس، من أجل إحباط مصر لوقف المشروع الوطنى، فالهدف محاصرة البلاد اقتصاديًا والحيلولة دون إتمام المشروع الوطنى الجديد للبلاد، ويقود الإعلام الغربى حربًا ضروسًا ضد مصر بشكل ممنهج وغير طبيعى.
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