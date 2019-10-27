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حوادث

المنافسة تشتعل قبل ساعات من غلق باب الترشح في انتخابات نادي القضاة.. و4 طلبات على مقعد الرئيس و59 على باقي المقاعد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:20 م
نادي القضاة
نادي القضاة
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عمرو خليفة
تغلق اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية بنادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، بعد ساعات، باب الترشح في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.

وأعلن مصدر قضائي، أن اللجنة تلقت حتى مساء أمس، السبت، 4 طلبات للترشح على مقعد رئيس النادي، وهم المستشارون محمد عبد المحسن، رئيس النادي الحالي، ويسرى عبد الكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعبد الفتاح مراد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأحمد الشافعى، رئيس نادي قضاة المحلة.

كما تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات، 21 طلبًا للترشح على مقاعد المستشارين، و21 على مقاعد رؤساء المحاكم، و14 طلبًا للترشح على مقاعد النيابة العامة، و3 طلبات للترشح على مقعد المتقاعدين من المستشارين عبدالستار إمام وسيف النصر سليمان وجمال القيسوني.

وكشفت المصادر عن قائمة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادي الحالي، حيث أكدت أنه استعان بذات المستشارين والقضاة الذين عملوا معه على مدار الـ 3 سنوات السابقة داخل مجلس الإدارة، وهم المستشارون أبو الحسين قايد ومحمد صبحي ورضا محمود السيد وحازم رسمي على مقاعد المستشارين، وعلى مقاعد رؤساء المحاكم هناك المستشارون حمدي عبد التواب وشادي خليفة وأحمد سمير الجمال، وعلى مقاعد النيابة المستشارون حازم أبو سديرة ومحمد الميرغنى ومحمد هاني عبد الجابر «جميعهم من المجلس الحالي»، بالإضافة إلى المستشارين كريم الزقرد على مقاعد رؤساء المحاكم ومحمد بهاء على مقاعد القضاة وأسامة الصيرفي على مقاعد النيابة العامة.

وأضافت المصادر أنه يتبقى على القائمة حتى تكتمل 3 مقاعد، وهي مقاعد المستشارين والنيابة العامة والمتقاعدين.

وتابعت المصادر أن المستشار عبد الستار إمام قرر ترك قائمة المستشار محمد عبد المحسن، وخوض الانتخابات على قائمة المستشار يسري عبد الكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المرشح على مقعد رئاسة النادي.

وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي؛ مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتم فتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر ٢٠١٩ إلى اليوم، الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً؛ عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً.

وستجري انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩.
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