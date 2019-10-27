بث مباشر.. مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

بث مباشر لمباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية:

المصري ضد كوت دي أور بطل سيشل:

بيراميدز يواجه يانج أفريكانز:





يحل فريق المصري ضيفا ثقيلا على نظيره على كوت دي أور بطل سيشل، اليوم، الأحد، ضمن منافسات دور الـ 32 مكرر، من بطولة الكونفدرالية.وتقام مباراة المصري وبطل وكوت دي أور بطل سيشل في تمام الثانية ظهرا، وتذاع عبر الصفحة الرسمية لنادي المصري على فيس بوك.ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ووضع قدما في دور المجموعات، قبل خوض دور الإياب في مصر.وكان فريق المصري تأهل إلى دور الـ 32 مكرر بعد فوزه على ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 7 - 2 بمجموع المباراتين، بينما يشارك بطل سيشل في هذا الدور الدرو بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 32، بعد الخسارة من صن دوانز بنتيجة 16 - 1 ذهابا وإيابا.ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من بطولة الكونفدرالية، بيراميدز مع يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.