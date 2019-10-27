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رياضة

بث مباشر.. مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:44 م
فريق المصري
فريق المصري
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محمد السعيد
يحل فريق المصري ضيفا ثقيلا على نظيره على كوت دي أور بطل سيشل، اليوم، الأحد، ضمن منافسات دور الـ 32 مكرر، من بطولة الكونفدرالية.

بث مباشر لمباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية:

وتقام مباراة المصري وبطل وكوت دي أور بطل سيشل في تمام الثانية ظهرا، وتذاع عبر الصفحة الرسمية لنادي المصري على فيس بوك.

المصري ضد كوت دي أور بطل سيشل:

ويسعى فريق المصري بقيادة مدربه إيهاب جلال لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ووضع قدما في دور المجموعات، قبل خوض دور الإياب في مصر.

وكان فريق المصري تأهل إلى دور الـ 32 مكرر بعد فوزه على ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 7 - 2 بمجموع المباراتين، بينما يشارك بطل سيشل في هذا الدور الدرو بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا من دور الـ 32، بعد الخسارة من صن دوانز بنتيجة 16 - 1 ذهابا وإيابا.

بيراميدز يواجه يانج أفريكانز:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من بطولة الكونفدرالية، بيراميدز مع يانج أفريكانز التنزاني، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

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