الولايات المتحدة: تأكدنا من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووي

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا نقلا عن وسائل إعلام أمريكية، كشف عن أنه تم التأكد من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووى الخاص به.



يذكر أن وزارة الدفاع التركية قد أعلنت اليوم، الأحد، أنه تم التنسيق وتبادل المعلومات بين الجيشين التركي والأمريكي، لتنفيذ القوات الأمريكية، لعملية عسكرية في مدينة إدلب السورية فجر اليوم الأحد لاستهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش.

