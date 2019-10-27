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أخبار العالم

سانا: قوات قسد تبدأ الانسحاب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:04 م
صدى البلد
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أ ش أ
أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) ببدء مجموعات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الانسحاب من الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا بعمق 32 كم تنفيذًا لبنود سوتشي.

وفي السياق، ذكرت (سانا) أن قوات الجيش السوري سيطرت على قرى(أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية، وريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة)، مشيرة إلي أن وحدات من الجيش اشتبكت مع القوات التركية بريف رأس العين.

يذكر أن مذكرة التفاهم، التي وقعها الجانبان الروسي والتركي في سوتشي، تنص على الحفاظ على الوضع الراهن في المنطقة بين تل أبيض ورأس العين بشمال سوريا بعمق 32 كم ودخول الشرطة العسكرية الروسية وقوات حرس الحدود السورية إلى المناطق المتاخمة لها، بالإضافة إلى تسيير دوريات روسية - تركية مشتركة.

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