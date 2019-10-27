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حوادث

الانتهاء من سماع الشهود في محاكمة راجح

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:52 م
محمود البنا
محمود البنا
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محمد امين - أحمد مهدى
انتهت محكمة أحداث شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من سماع شهادة الشهود والطبيب الشرعي الذي قام بالكشف على الشهيد محمود البنا بعد الواقعة.

واستمعت المحكمة إلى 7 شهود في واقعة القتل كما استمعت لبعض أصدقاء الشهيد الذين تبين وجودهم في مكان حدوث الواقعة.

وأقر الطبيب الشرعي أن سبب وفاة الشهيد محمود البنا شهيد الشهامة هو نزيف حاد نتيجة طعنة نافذة في الفخذ الأيسر.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.
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