عودة أوبرا عايدة إلى الأقصر بعد انقطاع 22 عاما.. والدة ملك الأردن والأسرة المالكة في عمان على رأس الحضور.. نفاد التذاكر وأسعارها من 100 لـ 700 دولار .. نسبة حجوزات الفنادق 100 %

- شهور طويلة جرت استعدادات أوبرا عايدة

- جذب 4 آلاف سائح من دول العالم

- يتحرك العارضون على أرض المعبد مُباشرة لأداء أوبرا عايدة





انطلقت عروض أوبرا عايدة بمعبد حتشبسوت بحضور الأميرة منى الحسين، والدة ملك الأردن عبد الله بن الحسين، وسمو الاميرة ريم زوجة شقيق الملك والسفير علي العابد سفير الأردن ولفيف من نجوم العالم وقيادات بالدول الأوروبية والعربية من أمراء وسفراء وعائلاتهم فى غياب اهالى الاقصر والأثريين والصحفيين وخبراء السياحة واقتصر الحضور فقط على من قاموا بحجز تذاكر العروض التي أعلن المنظمون عن نفاذها.



غياب 22 عاما

وكان منظمو العروض تواصلوا مع الصحفيين منذ عدة أشهر بإرسال بيانات صحفية لهم مع تأكيدهم حضور الإعلاميين العرض الرئيسي ويوم العرض تواصل الصحفيين مع المنظمين الذين تهربوا منهم واغلقوا هاتفهم وبعد وصول ممثلي وسائل الاعلام الاجانب والمصريين الى البر الغربي أمام معبد حتشبسوت رفض الأمن دخولهم وذلك بناءا على تعليمات مسئولى الحفل.



وعبر الاعلاميون عن استيائهم مما حدث، مشيرين إلى ان عودة اوبرا عايدة بعد غياب 22 عاما تمت دون تغطية اعلامية واقتصر العمل الإعلامي على الحصول على بعض صور الحفل من مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من الذين حضروا الحفل.



وقال الخبير السياحي محمد عثمان، إن محافظة الأقصر شهدت تزامنا مع اقتراب عروض أوبرا عايدة ارتفاع نسبة الإشغال السياحي، حيث سجلت حجوزات الفنادق الثابتة والعائمة نسبة 100% والتى تعتبر أعلى نسبة وصلت إليها الأقصر منذ أحداث ثورة يناير 2011، مشيرا إلى نفاد جميع تذاكر عروض أوبرا عايدة والتى يتراوح أسعارها من 100 الى 700 دولار.



وأعلنت الدكتورة نيفين واصف، المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة أن عروض "أوبرا عايدة الأقصر" التي يحتضنها معبد الملكة حتشبسوت مطلع الشتاء، تهدف إلى جذب 4 آلاف سائح من دول العالم، وسيتحرك العارضون على أرض المعبد مُباشرة، وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحدث تقنيات الصوت والضوء، ليشعر المُستمعون أنهم جُزءٌ من العرض، في تجربة فريدة لا تُنسى.



تاريخ عايدة

ويروى ان "عايدة" هى ابنة الملك الحبشي " اوموناصرو " وقعت اسيرة عند الفراعنة المصريين وأصبحت جارية للاميرة " امنريس " ابنه ملك مصر " منفيس " والتى كانت تعشق قائد جيشها " رداميس " بينما اغرم هو بـ" عايدة " واهملها ، بعد قيام الحرب بين الفراعنة والاحباش وقعت " عايدة " فى صراع بين حبها للقائد الفرعونى وبين حبها لوطنها حيث تلجأ الى الآلهة لنجدتها من هذا الصراع.



وتنتهى الحرب بانتصار قائد جيش الفراعنة " رداميس " على الاحباش ويقع والد " عايدة " اسيرا عند الفراعنة ، واقامة الملك الفرعونى احتفالا رسميا بذلك واعلن خلاله زواج ابنته " أمنريس " من " رداميس " مكافأة له على انتصاره.



وهنا يبدأ والد " عايدة " فى تحريضها " ضد الفراعنة واستخدام حب القائد لها لانتزاع معلومات عسكرية سرية فتوافق عايدة على طلب والدها تعبيرا لها عن التضحية فى سبيل وطنها وشعبها المهزوم وتنجح عايدة فى الحصول على المعلومات ويكتشف وقتها الملك خيانة " رداميس "له ويحكم عليه بالموت من قبل كهنة المعبد، حيث يتم وضعه فى غرفة مظلمة فى معبد الالة " فولكان " ليواجه مصيره المحتوم هناك ويفاجأ " رداميس " بعد غلق القبر عليه بان " عايدة " سبقته الى الدخول فيه ويحاول إقناعها بالخروج ولكنها ترفض ويستقبلان الموت فى احضان بعضهما.