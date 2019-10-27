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أخبار العالم

فيديو جديد وتفاصيل مثيرة عن عملية استهداف البغدادي.. شاهد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:59 م
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش
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رحيم يسري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جديدة قالوا إنها للعملية الأمريكية التي استهدفت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

ونشرت قناة "العربية" فيديو حصلت عليه من ناشط سوري يدعى إبراهيم الإدلبي على فيديو يُظهر رجلا مدنيا من إدلب يتحدث عن لحظات استهداف أبو بكر البغدادي، قرب بلدة في شمال إدلب.

ويظهر الرجل في الفيديو، أثناء حديثه مع مقاتلين جاؤوا لتفقد المكان والتعرف على تفاصيل العملية، حيث تحدث الرجل للمقاتلين عن واقعة استهداف البغدادي نقلًا عن راعي أغنام يعيش قرب المنزل الذي كان يتواجد به زعيم داعش، وشاهد مجريات العملية كاملة.

ووفقا للمتحدث، ذكر الراعي أن قوات أجنبية، معها جنود عرب، هبطوا في تمام الساعة الـ 11 واستخدموا مكبرات الصوت: "أبو محمد سلامة سلم حالك" و"أبو محمد" نازح من مدينة حلب، كان قد اشترى المنزل الذي تمت مداهمته واستقر فيه.

وعقب إطلاق الجنود النار على المنزل ومداهمته، أخرجوا 3 أطفال وسلموهم للراعي، وطلبوا منه الهرب بهم مسافة كيلومتر واحد، وأخبروه بأنه يمكنه العودة إلى الخيمة التي يسكن بها قرب المنزل بعد أن يسمع 3 غارات قوية، ويقصد الجنود بذلك الغارات التي دمرت مكان العملية بعد انتهائها، وفقا للقناة.

ويشير الرجل في الفيديو إلى أن الجنود أعطوا الراعي ضوءًا كي لا يستهدفه الطيران الذي كان يحلق في أجواء المنطقة.

كما تبين لقطات مصورة نهارا نقلها تلفزيون العراق، حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة، وأيضا ملابس ممزقة وملطخة بالدماء.
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