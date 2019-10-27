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تعليم

وزير التعليم العالي يقوم بزيارة مفاجئة للمعهد القومى للأورام

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 01:59 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قسم التعليم
قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صباح اليوم، الأحد، بزيارة مفاجئة للمعهد القومى للأورام - فرع التجمع الأول، والذى يعد أول مستشفى متخصص فى مصر لعلاج أورام الثدى للسيدات، ومناظير الجهاز الهضمي والمثانة.

وتفقد وزير التعليم العالي أقسام الأشعة، والعلاج الكيماوي، وغرف العمليات، والإفاقة، والكشف، والعيادات الخارجية.

وتابع الوزير سير العمل بالمعهد، وشدد على أهمية الانضباط والالتزام بالحضور المبكر للأطباء للقيام بأداء أعمالهم، موجها بحسن استقبال المرضى، وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد الوزير الدور المحورى للمعهد القومى للأورام فى تقديم خدماته لملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على أهمية تطوير المستوى التعليمى والطبى بالمعهد، وتقديم خدمة علاجية وصحية عالية الجودة.
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