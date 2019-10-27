التصديرى للأدوية: 16.5 مليار دولار قيمة واردات الأدوية الإفريقية خلال العام الماضي

أكد الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن المعرض الطبي المصري لإفريقيا يحظى بمشاركة 34 شركة مصرية و25 شركة إفريقية تمثل 7 دول هي جنوب إفريقيا وإثيوبيا وغانا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات المعرض الطبي المصري لإفريقيا، الذي نظمه المجلس التصديرى للصناعات الطبية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وبمشاركة مصنعي ومصدري الصناعات الدوائية المصرية ومستحضرات التجميل، وذلك في إطار زيارة بعثة مشترين إفريقية في قطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل للقاهرة.



وأشار إلى أن واردات الأدوية الإفريقية بلغت 16.5 مليار دولار خلال العام الماضى منها 660 مليون دولار فقط تجارة بينية إفريقية بنسبة 5%، لافتًا الى أهمية العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 30% بحلول عام 2030.



ونوه جورج إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في القطاع الدوائي في مجالات التجارة والتصنيع وتوحيد تسجيل الأدوية واعتماد التسجيل المتبادل للصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن قطاع الدواء المصري قام بإنشاء مراكز لوجستية بشرق وشمال وغرب قارة إفريقيا بدول المغرب وكينيا وزامبيا.