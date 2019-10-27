برلماني يطالب بحصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية

طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط، والصادر لها قرارات إزالة ولم تنفذ للعديد من الأسباب، وذلك تمهيدا للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب فى بيان صحفى له، أن هناك العديد من العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، والتى تصنف بالخطيرة أو شديدة الخطورة، وتمثل خطرا كبيرا على قاطنيها، وهناك العديد من هذه القرارات لم يتم تنفيذها سواء لعدم توفير مسكن بديل، أو بعض الأسباب الأخرى.



وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تكوين قاعدة بيانات دقيقة لجميع العقارات الآيلة للسقوط، بالإضافة لبحث أسباب عدم تفعيل قرارات الإزالة، ومن ثم يتم التعامل معها، سواء من خلال توفير وحدات مؤقتة بديلة لقاطنى هذه العقارات وتنفيذ قرارات الإزالة للحفاظ على أرواح المواطنين، أو ما شابه، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية.

