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أخبار العالم

الدول الأعضاء بالجامعة العربية يبحثون سبل تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:03 م
صدى البلد
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أ ش أ
بحث مندوبو الدول الأعضاء بالجامعة العربية سبل تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك.

وعُقدت أعمال الاجتماع الثاني عشر لفريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور السفير محمد ولد اكيك الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون القانونية، والدكتور محمد خير مدير إدارة المنظمات بالجامعة العربية ومشاركة ممثلي الدول العربية.

وناقش الاجتماع سبل تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي وتقنين عمل المؤسسات والمنظمات والمجالس الوزارية العاملة في نطاقه وتحديد المبادئ والأهداف الخاصة بها.

وبدأت مهمة هذا الفريق عام 2013، لتقويم عمل مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة.

وتم تشكيل فريق من الخبراء العرب عام 2018 وأعد دراسة شاملة لتقويم وتطوير عمل المنظمات والمجالس الوزارية التي تعمل في المنطقة العربية وملاحظات الدول حول مرجعيات عمل الدراسة لتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي.

يشار إلى أن هناك أربع فرق عمل تعمل كل في اختصاصه لاستكمال عملية التطوير وترفع نتائجها إلى اللجنة العربية مفتوحة العضوية الخاصة بتطوير وإصلاح وتحديث منظومة العمل العربي المشترك.
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