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منوعات

بلاغ ضد طفلة تبلغ 4 سنوات.. والشرطة تذهب لمنزلها

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:13 م
الطفلة الصغيرة أريانا
الطفلة الصغيرة أريانا إدواردز
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مريم صليب
أرسلت جهة حكومية في بريطانيا ببلدية "برمنجهام" خطابا يحتوي على شكوى ضد طفلة عمرها 4 سنوات، بسبب صوتها العالي وإزعاجها للسكان بشكل مستمر.

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن جهة حكومية قامت بإرسال شكوى ضد طفلة تعيش في برمنجهام بسبب صوتها المرتفع 
وصراخها المستمر الذي يسبب إزعاجا للمواطنين يوميا.

وأرسل قسم الشرطة الشكوى إلى الأم ومن المفروض أن تتسلمها الطفلة الصغيرة أريانا إدواردز،  لكن تسلمت والدتها الشكوى بدلا منها لأنها كانت في المدرسة حين حضرت الشرطة .

وتسلمت الأم الشكوى وتابعتها ضحكات كثيرة، واعترفت أن إبنتها تسبب ضوضاء بسبب صوتها العالي و تسبب إزعاج شديد كأي طفلة إلا أنها اعترفت أيضا بأن طفلتها بالفعل صوتها عالي للغاية وتسعى إلى تقويم سلوكها .
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