بعد تخديره مريضا.. توقف عضلة القلب لطبيب مستشفي بركة السبع بالمنوفية

سادت حالة من الحزن بين الأطباء والعاملين بمستشفي بركة السبع المركزي، اليوم الأحد، عقب وفاة أحد أطباء التخدير بالمستشفي.



وكان قد أصيب الدكتور أحمد البرج طبيب تخدير بمستشفي بركة السبع العام بمحافظة المنوفية، الأربعاء الماضي، بتوقف مفاجئ بعضلة القلب، أثناء عمله بالنوبتجية بالمستشفى، وتم تحويله الي معهد ناصر لسوء حالته الصحية.



وأكد زملاء المتوفي، أنه أصيب أثناء عمله بالمستشفي حيث قام بتخدير حالة جراحة بقسم العظام، وبعد إنتهاء العملية تم العثور علي الطبيب فاقد للوعي بالحمام.



وأكد مدير مستشفي بركة السبع، أنه تم سد العجز في الاطباء بالمستشفي عن طريق التعاقد، ولا صحة لعمل الطبيب لساعات طويله ما أسفر عن وفاته، مشيرا الي وجود طبيب تخدير واحد أثناء النوبتجية ليلا، ولكن الوضع يختلف نهارا حيث يتواجد اكثر من طبيب.