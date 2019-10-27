شاهد.. الغارة الجوية الأمريكية التى قتلت زعيم داعش أبو بكر البغدادى

عرضت فضائية يورو نيوز، مقطع فيديو للقطات مصورة عن التليفزيون الرسمي العراقي للغارة الأمريكية التي نُفذت في سوريا، والتي يعتقد أنها أودت بحياة زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي.



وقال التليفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية إن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.



من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مروحيات أميركية أنزلت مقاتلين على الأرض بعد منتصف ليل أمس السبت في إطار عملية استهدفت قيادات في تنظيم الدولة الإسلامية على الأرجح.



وذكر المرصد أن العملية التي تمت في قرية باريشا في إدلب في شمال غرب سوريا على الحدود مع تركيا تخللها "إنزال مروحيات أميركية لمقاتلين على الأرض اشتبكوا مع جهاديين"، وذلك وسط تقارير إعلامية أفادت أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في المنطقة نفسها.