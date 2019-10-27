بالأرقام.. المهندسين تكشف عن الرسوم المحصلة من تقارير السلامة الإنشائية

أكد المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، أن النقابة تحصل على رسومها من مخالفات البناء من المكاتب الاستشارية الخاصة بالنقابة.



وقال "شفيق" خلال مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين، إنه تم تحديد حد أدنى للمتر في القاهرة الكبرى 1000 جنيه، حيث يقف المتر في الرسوم 2 جنيه و40 قرشا في المتر للمبنى الأكثر من 6 أدوار، وجنيه و20 قرش للمبني الأقل من 6 أدوار.



وأكد أن الحد الأدني للمتر في المدن والعواصم يصل ل 800 جنيه، بحيث يصل إلى جنيه ونصف للمبنى الأكثر من 6 أدوار، و75 قرشًا للمبنى الأقل من 6 أدوار.



وأضاف "أمين صندوق النقابة" أن الحد الأدنى للمتر الذي يجري تحصيله من القرى والأرياف من المكاتب الاستشارية 500 جنيه، بحيث يصل المتر إلى 30 قرشا للمبنى الاقل من 6 أدوار، و60 قرشًا للمتر للمبنى الأكثر من 6 أدوار.