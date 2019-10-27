روتين يومي .. 6 نصائح مذهلة لنضارة بشرتك

تعتني كل الفتيات ببشرتهن للوصول لنتائج مذهلة، وبشرة خالية من الحبوب والجفاف، فنقدم لك تلك النصائح اليومية لتتمتعي ببشرة أجمل، وفقًا لموقع “stylesatlife”.



- قبل البدء في وضع الميك أب اليومي يجب ان تضعي واقي الشمس عند النزول في النهار، فهو يحمي بشرتك من الأشعة الضارة في كل الفصول وليس الصيف فقط.



– لا تضعي الكثير من الميك أب عند نزولك للمهام اليوميه مثل الجامعة او العمل، حتى لا ترهقي بشرتك.



- يجب عليكِ ان تقومي بترطيب البشرة جيدًا سواء بشرب المياه او وضع الوصفات الطبيعية عليها للاستمتاع بالنضارة.



- عند الرجوع للمنزل يجب إزالة كل الميك أب من بشرتك بالغسول المناسب لك او المناديل المبللة الصحية.



- وبعد إزالة الميك أب قومي بتطهير البشرة قبل الذهاب للنوم، لقتل الجراثيم وقفل المسام.

