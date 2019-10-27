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مرأة

روتين يومي .. 6 نصائح مذهلة لنضارة بشرتك

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:22 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
تعتني كل الفتيات ببشرتهن للوصول لنتائج مذهلة، وبشرة خالية من الحبوب والجفاف، فنقدم لك تلك النصائح اليومية لتتمتعي ببشرة أجمل، وفقًا لموقع “stylesatlife”.

- قبل البدء في وضع الميك أب اليومي يجب ان تضعي واقي الشمس عند النزول في النهار، فهو يحمي بشرتك من الأشعة الضارة في كل الفصول وليس الصيف فقط.

– لا تضعي الكثير من الميك أب عند نزولك للمهام اليوميه مثل الجامعة او العمل، حتى لا ترهقي بشرتك.

- يجب عليكِ ان تقومي بترطيب البشرة جيدًا سواء بشرب المياه او وضع الوصفات الطبيعية عليها للاستمتاع بالنضارة.

- عند الرجوع للمنزل يجب إزالة كل الميك أب من بشرتك بالغسول المناسب لك او المناديل المبللة الصحية.

- وبعد إزالة الميك أب قومي بتطهير البشرة قبل الذهاب للنوم، لقتل الجراثيم وقفل المسام.
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