رويترز: القوات الأمريكية تتحفظ على جثة البغدادي

نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في فصيل متشدد قوله: إن القوات الأمريكية تحفظت على جثة يعتقد أنها للبغدادي وأخرى يعتقد أنها لنائبه.



كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن القوات الأمريكية شنت غارة استهدفت، رأس "داعش"، بعد أن وافق ترامب على العملية قبل حوالي أسبوع.



من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه تم التنسيق وتبادل المعلومات بين الجيشين التركي والأمريكي، قبل العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية، في مدينة إدلب السورية فجر الأحد لاستهداف أبو بكر البغدادي.



فيما قال قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي "منذ 5 أشهر وهناك عمل استخباري على الأرض وملاحقة دقيقة حتى تم من خلال عملية مشتركة القضاء على البغدادي".