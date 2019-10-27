فتاوى تشغل الأذهان.. هل الغش في الامتحان يفسد الصيام.. وأمين الفتوى يجيب عن تساؤل: هل الميت يشعر بمن يزوره؟

هل يجوز أن يكون المؤذن قبيح الصوت

أربعة وعشرين كلمة يفضل قولها عند سماع الأذان

دعاء يقال عند سماع الأذان يغفر الذنوب





تلقت دار الإفتاء ولجان الفتوى في المؤسسات الدينية، العديد من الفتاوى التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وفي التقرير التالي نستعرض أبرز هذه الفتاوى.قال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلتِ كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.وأضاف الشيخ محمد وسام، في فتوى مسجلة له، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه "هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟"، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا"، هذا حلف بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شيء أو ترك شيء، ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشيء ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.وأشار إلى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.وورد سؤال للشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: "هل الغش أثناء الصيام يفسده؟".وأجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه في رمضان الغش حرام، ويزداد إثمه في رمضان، مشيرا إلى أن الغش لا يبطل الصيام وإن كان وزر الغش يقدح في قبول هذا العمل.وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟".وأجابت الإفتاء عن السؤال، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).وتابع: "يستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا".وقال الشيخ عبد الله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الميت يشعر بمن يزوره من أقاربه وذويه ويرد السلام على من يسلم عليه ويأنس بزيارتهم له، مستشهدًا بأثر: "ما من أحد يمر على قبر أخيه الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد عليه السلام".وأضاف الشيخ عبد الله العجمي، في فيديو بثته دار الافتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل يشعر المتوفى بمن يزوره بقبره وهل يصح اصطحاب الصغار إلى المقابر؟"، أن الإمام الحافظ السيوطي ألف في هذه المسألة رسالة "شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور" جمع فيها من الآثار والأحاديث التي تتحدث تفصيلًا عن زيارة المقابر وحال الموتي.وأوضح أمين لجنة الفتوى أن الميت تخرج روحه بعد موته ويبقى فقط جسده في القبر، لافتًا إلى أن ثمة رباط نوراني يظل كحبل يتصل بين الروح والجسد، ويكون هناك شعور، مستشهدًا بما فعله النبي-صلى الله عليه وسلم- مع قتلى الكفار يوم أحد بأن نادى عليهم: "يا فلان ابن فلان، ياشيبة يا عتبة ابني ربيعة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقًا؟ فنظر الصحابة إلى النبي وقالوا: يارسول الله إنهم قد ماتوا ورمت أجسادهم، فقال لهم النبي: والله ما أنتم بأسمع لي منهم، لكنهم لا يجيبون".وورد سؤال للشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول: "هل يجوز أن يكون المؤذن قبيح الصوت؟".وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأذان يدعو إلى فضيلة والنجاح والفلاح وعبادة الله وعلى المؤذن والمسئول عن المسجد أن يختار مؤذنا ذا صوت حسن يرغب الناس في هذه العبادة.ويُشرع الأذان في الحضر والسفر للمنفرد والجماعة، لما جاء في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.وفي صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ".وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم"، أنه أوصانا بالدعاء بأربعة وعشرين كلمة عند سماع الأذان.وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أرشدنا إلى كلمات الدعاء بها عند سماع الأذان ، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائلها، وهي : « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا».واستشهد بما ورد عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، دعاء يقال عند سماع الأذان، يغفر الله -عز وجل- ذنوب قائله.وروي في صحيح مسلم عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ».