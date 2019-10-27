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أخبار العالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة شينجيانج الصينية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:23 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت سلطات منطقة "شينجيانج" الويجورية - ذاتية الحكم - شمال غربي الصين ، عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن جراء زلزال ضرب محافظة "أوتشتوربان" بولاية "أكسو" بالمنطقة اليوم (الأحد) بلغت قوته 5 درجات على مقياس "ريختر" .

وذكرت السلطات - في بيان اليوم - أن سكان محافظة "أوتشتوربان" شعروا بهزات قوية خلال الزلزال ، وأنه تم تفعيل "الاستجابة للطواريء" فيما توجه مسؤولون محليون لتقييم تأثير الزلزال.

وفي سياق متصل ، أفاد مركز شبكات الزلازل الصيني بأن مركز الزلزال يقع على بعد 34 كيلومترا من محافظة "أوتشتوربان " و778 كيلومترا من "أورومتشي" عاصمة المنطقة.
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