زلزال بقوة 5 درجات يضرب منطقة شينجيانج الصينية

أعلنت سلطات منطقة "شينجيانج" الويجورية - ذاتية الحكم - شمال غربي الصين ، عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن جراء زلزال ضرب محافظة "أوتشتوربان" بولاية "أكسو" بالمنطقة اليوم (الأحد) بلغت قوته 5 درجات على مقياس "ريختر" .





وذكرت السلطات - في بيان اليوم - أن سكان محافظة "أوتشتوربان" شعروا بهزات قوية خلال الزلزال ، وأنه تم تفعيل "الاستجابة للطواريء" فيما توجه مسؤولون محليون لتقييم تأثير الزلزال.





وفي سياق متصل ، أفاد مركز شبكات الزلازل الصيني بأن مركز الزلزال يقع على بعد 34 كيلومترا من محافظة "أوتشتوربان " و778 كيلومترا من "أورومتشي" عاصمة المنطقة.