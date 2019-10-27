Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دبلوماسية جديدة بالسعودية.. الطويان: رسالتنا واضحة ولغتنا السياسية أقرب للناس

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:28 م
أحمد الطويان رئيس
أحمد الطويان رئيس مركز الاتصال والاعلام الجديد بالخارجية
Advertisements
على صالح
أكد الدكتور أحمد الطويان، رئيس مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية، أن الدبلوماسية الجديدة هي اللغة الرسمية الأسهل والأقدر على التفاعل الدبلوماسي الناجح، وأن وزارة الخارجية بالمملكة استحدثت طرق عمل مبتكرة بمركز الاتصال والإعلام انطلاقا من استراتيجيتها لتكون قادرة على الوصول إلى الناس وإيصال رسالة المملكة وقيادتها إلى العالم.

وأوضح الدكتور أحمد الطويان أن "الدبلوماسية الجديدة التي تحذوها المملكة العربية السعودية، كانت جلية من خلال دور وزارة الخارجية القوي جدا؛ حيث نعمل على تقديم المحتوى الإعلامي والبيانات على مواقع الوزارة بـ30 لغة مختلفة".

وقال إن الدبلوماسية الرقمية في المملكة وهو ما وضعها في مصاف متقدمة بين الدول، موضحا أن النهج الأساسي الذي اعتمدت عليه السعودية في سياستها الخارجية هو من منطق «تكلم حتى أراك»، وفقا لما أوضحه في جلسة الصوت الرسمي والتفاعل المجتمعي ضمن جلسات منتدى مسك للإعلام، والذي أقيم في القاهرة أمس.

وأضاف: «أقدر وأحترم صعوبة الخوض في وسائل التواصل الاجتماعي من ناحية وزراء الخارجية».

وتابع: "العمل الدبلوماسي له أصول وشكل الممارسة يتطور ويحتاج إلى دبلوماسية رقمية فاعلة، واليوم الدبلوماسية الرقمية فرصة للدبلوماسي يجب أن يستغلها بصناعة محتوى هادف لجميع الفئات وهو تحدٍ كبير لنا في المجتمعات العربية، ومن الممكن أن يكون صعبة لبعض الطبقات الشعبية، وتحويلها للغة سهلة للمتلقي، خاصة فئة الشباب التي تصل في المجتمع السعودي إلى نحو 70% أصغر من سن 30 سنة".

وأشار إلى عدم وجود وزير خارجية لأي دولة عربية يمكنه أن يصدر مقطع فيديو ليتواصل به مع الناس، فوزراء الخارجية في الدول العربية ينتظرون المحافل العامة من أجل التحدث وبيان ما يقومون به، ولكن في دولة مثل بريطانيا يمكن أن يخرج وزير الخارجية على الناس ويتحدث معهم بشكل أسرع وأفضل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واسترسل: "كان لنا شرف أن استضاف بودكاست وزارة الخارجية عندما تحدث عادل الجبير، وزير شئون الخارجية، وقت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة يتحدث في لقاء عبر البود كاست؛ حيث أكد أن العلاقة بين الرياض وموسكو شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأربع الأخيرة في مختلف المجالات، لاسيما بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا".

ولأن الرقمية الدبلوماسية مهمة، وفقا للطويان، فإنه يجب أن تفعل بهذا الشكل لنواجه كعرب التحديات المفروضة، فالدول التي ترعى الإرهاب تستخدم التقنيات الحديثة على مستوى سلبي هدام، وفي ذلك ما تفعله قطر وإيران.

وقال رئيس مركز الاتصال والإعلام بوزارة الخارجية السعودية إن دور قنوات التواصل الخاصة بالوزارات أن تكون متفاعلة وقادرة على أن تتفاعل مع الجمهور وترد على جميع الأخبار في وقت سريع، مشيرا إلى النجاح الذي حققته الولايات المتحدة مع استخدام الإنترنت للوصول إلى الناس.

وخلص إلى أن الدبلوماسية الرقمية هي الدبلوماسية الجديدة وهي أن تجد لنفسك مكانًا في هذا الجمع الكبير الذي تنتهجه الدول، فلا يمكن أن نتحدث عن دولة كبرى وتجربتها في الإعلام الرقمي والعمل على استنساخ التجربة دون التفكير في الآخر.

وأكد استمرار نهج المملكة العربية السعودية، في استخدام اللغة السياسية الأقرب لتكون أسهل في التلقي لدى الجمهور العادي، قائلا: "إذا أردت أن تصل إلى الناس تحدث بما يفهمه الناس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سؤال الدبلوماسية الرقمية

لماذا أعفي وزير الخارجية السعودي من منصبه الآن؟

رئيس الإعلام بالخارجية السعودية: الدبلوماسية الجديدة هي الرقمية ..صور

الطويان: وسائل التواصل الاجتماعي أداة فاعلة في الدبلوماسية الرقمية

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة المصري وكوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

شاهد.. مى عمر تشعل إنستجرام بإطلالة ساحرة

مفاجأة.. تعرف على الفرقة الأمريكية التي قضت على أبو بكر البغدادي في سوريا.. فيديو

قانون الأزهر للأحوال الشخصية.. 5 حالات لاسترداد الخاطب المهر والهدايا.. تفاصيل

ستار أمني.. كواليس من محاكمة محمد راجح في قضية ضحية الشهامة

شاهد.. لحظة دخول المتهم محمد راجح لثاني جلسات محاكمته في قتل البنا

Advertisements

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

تفاصيل صادمة .. شوبير يكشف أسباب اقتحام مرتضى منصور لاجتماع اتحاد الكرة .. فيديو

24 يوما تفصل راجح عن الإعدام.. محامو محمود البنا: سن القاتل لم يتعد 18 عاما وأقصى عقوبة 15 سنة

أحمد شوبير يزف بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يقاطع حمو بيكا.. وعزة مصطفى تفضح الهارب محمد علي.. شاهد

الولايات المتحدة: تأكدنا من مقتل أبو بكر البغدادى بعد فحص الحمض النووي

حب حياتى .. نورهان تنشر صورة مع ابنها معاذ

CNN: أبو بكر البغدادي انتحر عن طريق تفجير سترته الناسفة أثناء الغارة الأمريكية

فى عيد ميلاد لولا صدقى .. تزوجت 9 مرات وهذا الرجل اعتنق الإسلام من أجلها

رقم خيالى.. سعر ومواصفات بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 BMW 7 series في مصر.. شاهد

فايلر يعطى فرصة أخيرة لعدد من لاعبي الأهلي.. تعرف على القائمة

ياسمين صبرى تثير الجدل من جديد بفستان أحمر.. ومتابع: نور عيني والله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. ليلى غفران بإطلالة مثيرة تعرضها للانتقاد

ياسمين صبرى تثير الجدل من جديد بفستان أحمر.. ومتابع: نور عيني والله

المبادرة الرئاسية للكشف عن حالات ضعف السمع تجوب قرى قنا.. صور