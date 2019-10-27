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أخبار العالم

نتنياهو يعين نفسه في منصب جديد

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:20 م
نتنياهو
نتنياهو
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قسم الخارجي
عين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، نفسه رسميا لمنصب وزير الشتات في الدولة العبرية.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة عن تولي نتنياهو هذا المنصب، ليرتفع بذلك عدد الحقائب الوزارية التي يشغلها إلى أربع.

وكان نتنياهو يتولى منصب القائم بأعمال وزير الشتات، منذ إعفاء نافتالي بينيت في يونيو الماضي.

ويشغل نتنياهو أيضا حقيبتي الدفاع والصحة في الحكومة، علاوة على كونه القائم بأعمال وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية.

كما دعا نتنياهو، لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، لأن المرحلة الحالية تستلزم اتخاذ قرارات صعبة، وتستلزم وجود حكومة متينة.

قال نتنياهو، خلال تصريحات اليوم الأحد، في مستهل الجلسة الحكومية: "يتوجب علينا اتخاذ قرارات صعبة تستلزم وجود حكومة متينة وقوية ومن هنا تبرز الأهمية الكامنة في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة".

كان زعيم حزب الجنرالات الإسرائيلي "أزرق أبيض" بني غانتس تسلم مساء الأربعاء الماضي، كتاب تكليف رسمي من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين، وذلك بعد أن أعاد بنيامن نتنياهو كتاب التكليف عقب فشله في الوصول إلى أغلبية نيابية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر الماضي.
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