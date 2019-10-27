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جولات مفاجئة لوزير التعليم العالي اليوم.. زار معهد الأورام وعددا من المعاهد التعليمية.. ويؤكد: الزيارات مستمرة في الأيام القادمة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:35 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قســم التعليم
* وزير التعليم العالي:
- تجهيز قاعات المحاضرات بأحدث الأجهزة وتطوير المعامل وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة
- تذليل جميع العقبات التى قد تعيق سير العملية التعليمية للطلاب

قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، صباح اليوم، الأحد، بعدد من الزيارات المفاجئة لكل من معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، ومعهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى، والمعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية؛ وذلك بهدف الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمعاهد الحكومية والخاصة التابعة للوزارة ، كما زار الوزير بزيارة مفاجئة للمعهد القومى للأورام - فرع التجمع الأول، والذى يعد أول مستشفى متخصص فى مصر لعلاج أورام الثدى للسيدات، ومناظير الجهاز الهضمي والمثانة.

وخلال زيارته للمعاهد الدراسية ، شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمى على ضرورة تزويد المعاهد بأحدث الإمكانيات، وتوفير كل ما يلزم لتسهيل العملية التعليمية والتدريبية للطلاب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مطالبا بتجهيز قاعات المحاضرات بأحدث الأجهزة، وتطوير المعامل، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتفقد الدكتور خالد عبد الغفار المدرجات وقاعات الدراسة؛ للاطمئنان على انتظام سير المحاضرات، واستمع لآراء الطلاب وانطباعاتهم حول العام الدراسي الجديد، ومستوى الخدمة التعليمية التي تقدم لهم داخل تلك المعاهد.

وشدد الوزير على ضرورة منع التدخين داخل المعاهد، مطالبا القائمين على إدارة المعاهد بتذليل جميع العقبات التى قد تعيق سير العملية التعليمية للطلاب.

وخلال تلك الزيارات، حث الوزير الطلاب على أهمية التحصيل العلمي والارتقاء بقدراتهم؛ للتمكن من الحصول على فرص عمل مناسبة لهم بعد تخرجهم، مطالبًا بالتواصل مع الوزارة، من خلال قطاع التعليم بالوزارة المشرف على المعاهد العالية، لإبداء مقترحاتهم بشأن الارتقاء بأداء العملية التعليمية.

كما شدد الدكتور خالد عبد الغفار على استمرارية متابعته وزياراته الميدانية المفاجئة لجميع المعاهد والجامعات خلال الأيام المقبلة؛ للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية.

كما اطمأنَّ الوزير على وجود خطة بتلك المعاهد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، والتزام المعاهد بها، وذلك خلال تفقده للمسارح والملاعب الرياضية، مؤكدًا دور هذه الأنشطة في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

وفي المعهد القومى للأورام - فرع التجمع الأول، والذى يعد أول مستشفى متخصص فى مصر لعلاج أورام الثدى للسيدات، ومناظير الجهاز الهضمي والمثانة ، تفقد وزير التعليم العالي أقسام الأشعة، والعلاج الكيماوي، وغرف العمليات، والإفاقة، والكشف، والعيادات الخارجية.

وتابع الوزير سير العمل بالمعهد، وشدد على أهمية الانضباط والالتزام بالحضور المبكر للأطباء للقيام بأداء أعمالهم، موجها بحسن استقبال المرضى، وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد الوزير الدور المحورى للمعهد القومى للأورام فى تقديم خدماته لملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على أهمية تطوير المستوى التعليمى والطبى بالمعهد، وتقديم خدمة علاجية وصحية عالية الجودة.
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