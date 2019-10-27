أردوغان يضحي بحياة السوريين..عمليات تهجير قسري بحقهم إلى مناطق الحرب

أدان الكونجرس الأمريكي، العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا مؤخرًا ، مع إندلاع الغزو التركي لأكراد سوريا.





واوضح الكونجرس، أن القوات الكردية المستهدفة في الهجوم لعبت دورًا رئيسيًا في الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، الذي سقط زعيمه صريعًا خلال الساعات الماضية، وفق ما كشفته مجلة نيوزويك الأمريكية.





وفي سبيل وقف المشاريع التركية، تم تقديم ثلاثة مشاريع قوانين للكونجرس توصي بفرض عقوبات صارمة على المؤسسات التركية والمسؤولين بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





لكن التحرك التركي، كان في مسار آخر، يهدف إلى التضحية بالسوريين ورميهم فريسة للعناصر المسلحة، حيث قال موقع دار نيوز المهتم بالشؤون الكردية، بأن الجيش التركي يقوم الآن بإنشاء شئ أشبه بالمستعمرات في المناطق التي سيطرت عليها تركيا، خلال عمليتها الأخيرة في شمال شرق سوريا، وتوطين اللاجئين قسرا فيها.





وأضاف أن الجيش التركي يرغب في توطين ما يقارب مليون لاجئ يتواجدون على الأراضي التركية، في المنطقة التي احتلتها مؤخرا.



